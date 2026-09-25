लखनऊ में VIP कार्यक्रम के चलते चारबाग क्षेत्र में ट्रैफिक डायवर्जन लागू, कई रास्ते रहेंगे बंद

जागरण संवाददाता, लखनऊ। वीआईपी कार्यक्रम के चलते शुक्रवार को चारबाग व उसके आसपास इलाके में डायवर्जन लागू रहेगा। डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि ट्रैफिक से संबंधित समस्या आने पर टोल फ्री नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं।