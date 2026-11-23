सौरभ पांडेय, पूर्वी दिल्ली। प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेप के तहत पूर्वी रेंज यमुनापार में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है।

एक से 20 नवंबर तक चलाए गए विशेष अभियान में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) के उल्लंघन पर 8,027 चालान किए गए, जबकि सीमा पर जांच के दौरान 3,574 बीएस-4 वाहनों को वापस लौटाया गया।

प्रदूषण कम करने के लिए पुलिस कार्रवाई जारी..

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 321 पुराने और चलने योग्य अवधि पूरी कर चुके (एंड आफ लाइफ) वाहनों को जब्त किया गया।

डीसीपी श्वेता चौहान ने बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस प्रतिबद्ध है और कार्रवाई जारी रहेगी।

डीसीपी ट्रैफिक पूर्वी रेंज श्वेता सिंह चौहान ने बताया कि प्रदूषण रोकथाम के लिए पूर्वी रेंज के सभी ट्रैफिक सर्किल में अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 61,865 वाहनों की सीमा पर जांच की गई।

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

अभियान के दौरान प्रदूषण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को लगातार जांच करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।