दिल्ली में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर बड़ा एक्शन, 634 चालान कटे, 192 रेहड़ी-पटरी हटाई गईं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी में सड़क किनारे अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग के खिलाफ उत्तरी रेंज ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को नगर निगम के साथ मिलकर बड़ा अभियान चलाया।

इस दौरान सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़े करने वाले 634 लोगों के चालान किए गए। साथ ही 192 रेहड़ी-पटरी हटाने के अलावा 37 अतिक्रमण साफ कराए गए। कार्रवाई के दौरान 24 वाहनों को टो किया गया, जबकि पांच वाहन जब्त किए गए।

वाहन चालकों के साथ पैदल यात्रियों को भी परेशानी अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने उन इलाकों में कार्रवाई की, जहां सड़क किनारे सामान रखकर, रेहड़ी-पटरी लगाकर या वाहनों को गलत तरीके से खड़ा कर सड़क को घेरा जा रहा था।