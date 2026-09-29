हरियाणा के हांसी में पुलिस ने बढ़ाई रात्रि गश्त और नाकाबंदी, 688 वाहनों की जांच में 165 के चालान

जागरण संवाददाता, हांसी। अपराध पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए हांसी पुलिस ने रात्रि गश्त, नाकाबंदी और वाहनों की जांच तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देश पर पुलिस टीमें रात के समय बाजारों, मुख्य मार्गों, कालोनियों और सुनसान क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रही हैं। पुलिस का दावा है कि सक्रिय गश्त के कारण पिछले वर्ष की तुलना में वाहन चोरी और सेंधमारी के मामलों में कमी आई है।

रात के समय पैदल पुलिसकर्मियों के साथ राइडर, पीसीआर और आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन के माध्यम से गश्त की जा रही है। संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने के साथ वाहनों की भी बारीकी से जांच की जा रही है।

पुलिस की ओर से चलाए गए जांच अभियान के दौरान कुल 688 वाहनों की जांच की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन मिलने पर 165 वाहन चालकों के चालान किए गए। इनमें बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने पर आठ, निर्धारित गति सीमा से तेज वाहन चलाने पर 15 और बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर 37 चालान शामिल हैं। अन्य यातायात उल्लंघनों पर भी कार्रवाई की गई।