जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों को बार-बार तोड़ना अब वाहन मालिकों को भारी पड़ेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे 1,421 वाहनों की पहचान की है, जिनमें से प्रत्येक के खिलाफ 100 या इससे अधिक ट्रैफिक चालान जारी हो चुके हैं। इनमें 723 व्यावसायिक वाहन और 600 निजी कारें शामिल हैं।

नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों की सूची में निजी और व्यावसायिक, दोनों श्रेणियों के वाहन बड़ी संख्या में हैं। ट्रैफिक पुलिस ने इन वाहनों की सूची कार्रवाई के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के आयुक्त को भेज दी है। विभाग ने संबंधित वाहनों के पंजीकृत मालिकों को नोटिस भेजने भी शुरू कर दिए हैं।

चालान के बाद भी नियमों की अनदेखी यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिस की चिंता केवल लंबित चालानों की संख्या को लेकर नहीं है, बल्कि उन वाहन चालकों की आदत को लेकर भी है, जो बार-बार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। किसी वाहन पर 100 याइससे अधिक चालान होना इस बात का संकेत है कि कई बार कार्रवाई के बावजूद नियमों की अनदेखी जारी रही।

ऐसे वाहन सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों, खासकर पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। जांच के दौरान हजारों वाहन चिह्नित दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जोन-एक ने जांच के दौरान इन 1,421 वाहनों को चिह्नित किया है। इनमें 85 दोपहिया वाहन और 13 अन्य श्रेणियों के वाहन भी शामिल हैं। पुलिस ने इनके चालान और नियम उल्लंघन के इतिहास की जानकारी परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई है।