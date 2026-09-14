दिल्ली में आज इन रास्तों से न निकलें, जनकपुरी और चिराग दिल्ली में लगा जाम; ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में सोमवार को दो प्रमुख मार्गों पर सड़क और मेट्रो निर्माण कार्य के कारण यातायात प्रभावित है।

जनकपुरी के लाल साईं मार्ग पर दिल्ली जल बोर्ड के सीवर कार्य के चलते यातायात की आवाजाही प्रभावित रहेगी, जबकि चिराग दिल्ली से शेख सराय की ओर मेट्रो निर्माण के कारण सड़क संकरी होने से वाहन धीमी गति से चल रहे हैं।

लाल साईं मार्ग पर आवाजाही प्रभावित जनकपुरी के लाल साईं मार्ग पर दिल्ली जल बोर्ड के सीवर कार्य के कारण इस मार्ग पर यातायात प्रभावित और प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को लाल साईं मार्ग से बचने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

पंखा रोड से जेल रोड जाने वाले वाहन नजफगढ़ रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं, जेल रोड से पंखा रोड या द्वारका जाने वाले वाहन सेवा मार्ग और नजफगढ़ रोड से होकर निकल सकते हैं। चिराग दिल्ली से शेख सराय जाम चिराग दिल्ली से शेख सराय की ओर भी यातायात धीमी गति से चल रहा है। यहां मेट्रो निर्माण कार्य के कारण कैरिजवे संकरा हो गया है। इसके अलावा शेख सराय रेड लाइट से पहले बस स्टैंड के पास बसों के बार-बार रुकने से भी यातायात प्रभावित हो रहा है।