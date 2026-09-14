दिल्ली में ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, आठ तस्कर गिरफ्तार; करोड़ों की स्मैक और नकदी जब्त

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी पूर्वी जिले में ड्रग तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने बड़े ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए आठ तस्करों को गिरफ्तार किया है।

आरोपिय के पास से 1.383 किलोग्राम स्मैक बरामद की है। साथ ही 3.71 करोड़ रुपये से ज्यादा नकदी जब्त की है। मामले की जानकारी दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने दी है।