डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में शुक्रवार, 20 नवंबर को 20 से अधिक शादी समारोह आयोजित होंगे। इन आयोजनों में करीब 8,000 मेहमानों के पहुंचने और 3,500 से 4,000 अतिरिक्त वाहनों के सड़कों पर आने की संभावना है।

इसके चलते एसएसएन मार्ग (भाटी माइंस रोड), बंध रोड, मंडी रोड और एमजी रोड सहित कई इलाकों में यातायात प्रभावित हो सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी कर कुछ रास्तों से बचने और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है।

इन 8 सड़कों पर जाम की आशंका दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, शादी समारोहों के कारण दक्षिणी दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ सकता है। वाहन चालकों को इन रास्तों पर जाम का सामना करना पड़ सकता है।

क्रम प्रभावित सड़क 1 एसएसएन मार्ग (भाटी माइंस रोड) 2 100 फुटा रोड 3 अनुव्रत मार्ग 4 अरबिंदो मार्ग 5 मंडी रोड 6 जोनापुर रोड 7 महरौली-गुरुग्राम रोड 8 महरौली-महिपालपुर रोड 8000 मेहमानों और 4000 वाहनों का अनुमान एडवाइजरी के मुताबिक, 20 नवंबर को दक्षिणी दिल्ली में 20 से अधिक शादी समारोह होने हैं। इनमें करीब 8,000 मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इन आयोजनों के चलते संबंधित सड़कों पर 3,500 से 4,000 अतिरिक्त वाहन पहुंच सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त स्टाफ तैनात किया है। इसके बावजूद कई मार्गों पर भीड़ और जाम की स्थिति बनने की आशंका जताई गई है।