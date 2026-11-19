शादी में साउथ दिल्ली जाने वालों के लिए अलर्ट, शुक्रवार को इन 8 रूटों से बचें; ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी
दक्षिणी दिल्ली में 20 नवंबर को 20 से अधिक शादियों के कारण 8 सड़कों पर भारी जाम लगने की आशंका है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी कर वैकल्पिक मार्गों और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की सलाह दी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में शुक्रवार, 20 नवंबर को 20 से अधिक शादी समारोह आयोजित होंगे। इन आयोजनों में करीब 8,000 मेहमानों के पहुंचने और 3,500 से 4,000 अतिरिक्त वाहनों के सड़कों पर आने की संभावना है।
इसके चलते एसएसएन मार्ग (भाटी माइंस रोड), बंध रोड, मंडी रोड और एमजी रोड सहित कई इलाकों में यातायात प्रभावित हो सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी कर कुछ रास्तों से बचने और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है।
इन 8 सड़कों पर जाम की आशंका
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, शादी समारोहों के कारण दक्षिणी दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ सकता है। वाहन चालकों को इन रास्तों पर जाम का सामना करना पड़ सकता है।
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क्रम
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प्रभावित सड़क
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1
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एसएसएन मार्ग (भाटी माइंस रोड)
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2
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100 फुटा रोड
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3
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अनुव्रत मार्ग
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4
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अरबिंदो मार्ग
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5
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मंडी रोड
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6
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जोनापुर रोड
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7
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महरौली-गुरुग्राम रोड
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8
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महरौली-महिपालपुर रोड
8000 मेहमानों और 4000 वाहनों का अनुमान
एडवाइजरी के मुताबिक, 20 नवंबर को दक्षिणी दिल्ली में 20 से अधिक शादी समारोह होने हैं। इनमें करीब 8,000 मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इन आयोजनों के चलते संबंधित सड़कों पर 3,500 से 4,000 अतिरिक्त वाहन पहुंच सकते हैं।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त स्टाफ तैनात किया है। इसके बावजूद कई मार्गों पर भीड़ और जाम की स्थिति बनने की आशंका जताई गई है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दी ये सलाह
वाहन चालकों को संभावित जाम से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ सावधानियां बरतने को कहा है—
जहां तक संभव हो, एडवाइजरी में बताए गए आठ मार्गों से बचें।
समय और ईंधन बचाने के लिए दिल्ली मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें।
यात्रा की योजना पहले बनाएं और अतिरिक्त समय लेकर निकलें।
यातायात से जुड़े ताजा अपडेट और डायवर्जन की जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक हैंडल @dtptraffic को फॉलो करें।
शादी में आने वाले मेहमानों के लिए भी निर्देश
ट्रैफिक पुलिस ने शादी समारोहों में शामिल होने वाले मेहमानों से केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े करने की अपील की है। सड़क किनारे पार्किंग करने से बचने को कहा गया है, ताकि यातायात बाधित न हो।
जरूरी हेल्पलाइन नंबर
ट्रैफिक हेल्पलाइन: 1095
आपातकालीन सहायता: 112
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