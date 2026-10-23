दिल्ली में लेफ्ट विंग का प्रदर्शन मार्च, कनॉट प्लेस और संसद मार्ग जाने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वामपंथी संगठन के प्रदर्शन मार्च को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दोपहर 1 बजे से ...और पढ़ें
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लेफ्ट विंग का प्रदर्शन मार्च बंगला साहिब से जंतर मंतर तक।
दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा।
कनॉट प्लेस, संसद मार्ग जैसे इलाके प्रभावित रहेंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को बंगला साहिब गुरुद्वारा से जंतर मंतर तक वामपंथी संगठन की ओर से घोषित किए गए प्रदर्शन मार्च को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक मार्च से प्रभावित इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा।
किन रास्तों पर दिखेगा असर
एडवाइजरी के अनुसार, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक प्रभावित इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। इसमें बंगला साहिब गुरुद्वारा, कनॉट प्लेस, पार्लियामेंट स्ट्रीट और जंतर मंतर के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं।
ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस दौरान इन क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचें और जहां संभव हो वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। साथ ही, यात्रा की योजना पहले से बनाएं और अतिरिक्त समय का ध्यान रखें।
n connection with the anticipated movement of a large number of people from Bangla Sahib Gurudwara towards Jantar Mantar today, traffic diversions will be in place from 1:00 PM to 5:00 PM. Commuters are advised to avoid affected roads, plan their journeys in advance and follow traffic police instructions. GENERAL INSTRUCTIONS * Motorists are requested to remain patient, follow traffic rules and cooperate with traffic personnel deployed in the area. Please follow diversion signs and traffic directions to avoid congestion. * For real-time updates and assistance, connect with Delhi Traffic Police through the following channels: WEBSITE: https://t.co/8CZTflQ8x7 FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 #DPTrafficAdvisory #DTPUpdates— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 23, 2026
पुलिस ने की सहयोग देने और धैर्य रखने की अपील
पुलिस ने वाहन स्वामियों से धैर्य रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और तैनात ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का सहयोग करने की भी सलाह दी है। डायवर्जन साइन बोर्ड और ट्रैफिक दिशा-निर्देशों का पालन करने से जाम की स्थिति कम की जा सकती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि निर्देशों का पालन करने से यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा।
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