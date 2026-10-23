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दिल्ली में लेफ्ट विंग का प्रदर्शन मार्च, कनॉट प्लेस और संसद मार्ग जाने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी

By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
Published: Fri, 23 Oct 2026 02:28 PM (IST)

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वामपंथी संगठन के प्रदर्शन मार्च को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दोपहर 1 बजे से ...और पढ़ें

प्रदर्शन मार्च के चलते दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक मार्च से प्रभावित इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा।

प्रदर्शन मार्च के चलते दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक मार्च से प्रभावित इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा।

HighLights

  1. लेफ्ट विंग का प्रदर्शन मार्च बंगला साहिब से जंतर मंतर तक।

  2. दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा।

  3. कनॉट प्लेस, संसद मार्ग जैसे इलाके प्रभावित रहेंगे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को बंगला साहिब गुरुद्वारा से जंतर मंतर तक वामपंथी संगठन की ओर से घोषित किए गए प्रदर्शन मार्च को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक मार्च से प्रभावित इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा।

किन रास्तों पर दिखेगा असर

एडवाइजरी के अनुसार, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक प्रभावित इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। इसमें बंगला साहिब गुरुद्वारा, कनॉट प्लेस, पार्लियामेंट स्ट्रीट और जंतर मंतर के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं।

ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस दौरान इन क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचें और जहां संभव हो वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। साथ ही, यात्रा की योजना पहले से बनाएं और अतिरिक्त समय का ध्यान रखें।

पुलिस ने की सहयोग देने और धैर्य रखने की अपील

पुलिस ने वाहन स्वामियों से धैर्य रखने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और तैनात ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का सहयोग करने की भी सलाह दी है। डायवर्जन साइन बोर्ड और ट्रैफिक दिशा-निर्देशों का पालन करने से जाम की स्थिति कम की जा सकती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि निर्देशों का पालन करने से यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा।

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