दिल्ली में वेलकम फोटो चौक पर जर्जर मकान का छज्जा गिरा, महिला और बच्ची गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के वेलकम फोटो चौक पर स्थित एक जर्जर मकान का छज्जा गिरने से महिला व छह वर्ष की बच्ची घायल गई। दोनों घायलों को एंबुलेंस के जरिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

बाहर निकलने का रास्ता बंद होने की वजह से घर के अंदर दो महिलाएं फंस गईं। सूचना मिलते ही दमकल की टीम पहुंची। दमकल ने उन्हें बाहर से सीढ़ी लगाकर उतारा। अस्पताल में भर्ती कराया दमकल टीम ने बताया कि गुरुवार रात 11 बजे सूचना मिली थी कि मकान का छज्जा गिरने से दो लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायल महिला जोया व बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया। इस मकान में करीब 15 लोग रहते हैं।