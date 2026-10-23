दिल्ली के छावला में सेप्टिक टैंक की जहरीली गैस से 1 युवक की मौत, 3 की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के छावला इलाके में शुक्रवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जहरीली गैस से दम घुटने से एक युवक की मौत हो गई है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के छावला इलाके में एक निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में शटरिंग हटाते समय जहरीली गैस सांस में जाने से एक 38 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए हैं।

दिल्ली पुलिस सूत्रों ने बताया कि मरने वाले की पहचान मदन पंडित के रूप में हुई है। शटरिंग हटाने के काम के दौरान सेप्टिक टैंक के अंदर जहरीली गैस सांस में जाने से कई लोग घायल हो गए। राजधानी दिल्ली की इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर सेप्टिक टैंक जैसी तंग जगहों पर काम करने से जुड़े खतरों को उजागर किया है। जहरीली गैसों का जमा होना मजदूरों की जान के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।