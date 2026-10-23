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दिल्ली के दो बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस और फायर टीम

By Rakesh Kumar Singh Edited By: Kapil Kumar
Published: Fri, 23 Oct 2026 12:05 PM (GMT+05:30)

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को रोहिणी के वेंकटेश्वर पब्लिक स्कूल और मयूर विहार के सालवन पब्लिक स्कूल को बम से ...और पढ़ें

जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। जागरण

जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। जागरण

HighLights

  1. दिल्ली के दो स्कूलों को बम की धमकी मिली।

  2. वेंकटेश्वर और सालवन पब्लिक स्कूल निशाने पर।

  3. पुलिस और फायर टीम मौके पर जांच कर रही।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को दो स्कूलों को बम से उड़ाने के धमकी मिली है। रोहिणी के वेंकटेश्वर पब्लिक स्कूल और सालवन पब्लिक स्कूल मयूर विहार को धमकी मिली है।

जानकारी के अनुसार, सुबह 9.37 और 9.57 पर फायर टीम को धमकी मिलने के संबंध में जानकारी मिली। इसके बाद दिल्ली पुलिस और फायर की गाड़ियां मौके पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। 

दिल्ली के स्कूलों को किसने और कहां से धमकी दी गई है? इसका पता लगाने के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है।


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