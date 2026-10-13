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दिल्ली में ब्लूमबर्ग समिट के गाला डिनर के चलते ट्रैफिक में बदलाव, ट्रैफिक पुलिस ने कहा- इन रास्तों से रहें दूर

By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
Published: Tue, 13 Oct 2026 03:33 PM (IST)

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के गाला डिनर के कारण होटल लीला पैलेस के आसपास ट्रैफिक प्रभावित ...और पढ़ें

मंगलवार शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक उस क्षेत्र में ट्रैफिक प्रभावित रहने की संभावना है। प्रतीकात्मक तस्वीर

मंगलवार शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक उस क्षेत्र में ट्रैफिक प्रभावित रहने की संभावना है। प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. ब्लूमबर्ग समिट डिनर से दिल्ली में ट्रैफिक प्रभावित।

  2. लीला पैलेस क्षेत्र में शाम 5 से 10 बजे तक असर।

  3. यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर यात्रा की सलाह।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम से जुड़े गाला डिनर के कारण होटल लीला पैलेस के आसपास का इलाका ट्रैफिक प्रभावित रहेगा।

शाम 5 बजे से 10 बजे तक रहेगा प्रभाव

विदेशी और भारतीय प्रतिनिधि होटल लीला पैलेस में इस गाला डिनर में शामिल होंगे। इसलिए मंगलवार शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक उस क्षेत्र में ट्रैफिक प्रभावित रहने की संभावना है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय अतिरिक्त समय का ध्यान रखें और ट्रैफिक कर्मियों के साथ सहयोग करें। 

वैकल्पिक मार्गों के रूप में एम्स से ऑरोबिंदो मार्ग तथा मोती बाग क्रॉसिंग से शांति पथ (रिंग रोड) का उपयोग करने की सलाह दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि यात्री रियल-टाइम अपडेट के लिए उनके आधिकारिक हैंडल्स को फॉलो करें।

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