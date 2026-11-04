दिल्ली के व्यापारियों की चेतावनी, प्रदर्शनों से भारी नुकसान, भैया दूज तक नहीं रुके तो सौंप देंगे दुकानों की चाबी

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक लगातार हो रहे धरना-प्रदर्शनों और रैलियों के कारण व्यापार में हो रहे नुकसान से नाराज दिल्ली के व्यापारियों ने खुलकर विरोध जताने का मन बना लिया है।

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआइ) ने चेतावनी दी है कि यदि 11 नवंबर भैया दूज तक रैलियों और प्रदर्शनों पर रोक नहीं लगाई गई, तो व्यापारी अपनी दुकानों की चाबियां प्रदर्शन आयोजकों को सौंप देंगे। साथ ही रैलियों के लिए बुराड़ी, अलीपुर या यमुना खादर जैसे वैकल्पिक स्थलों का उपयोग करने का आग्रह किया है।

किसी भी रैली या विरोध मार्च की अनुमति नहीं सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की है कि त्योहारों के इस मौसम में कनॉट प्लेस, जंतर-मंतर, रामलीला मैदान, इंडिया गेट, राजघाट और मध्य व पुरानी दिल्ली में किसी भी रैली या विरोध मार्च की अनुमति न दी जाए।

सीटीआई का दावा है कि बीते एक महीने (एक अक्टूबर से एक नवंबर) के दौरान धरनों और रैलियों के चलते दिल्ली के व्यापार को 14 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम नुकसान झेलना पड़ा है। 11 हजार करोड़ का चक्का जाम बृजेश गोयल ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि एक से 30 अक्टूबर के बीच जंतर-मंतर और सीपी के आसपास रोजाना के जाम से तीन हजार करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ। वहीं, एक नवंबर को रामलीला मैदान में हुई महारैली के कारण अकेले एक दिन में 11 हजार करोड़ रुपये का चक्का जाम हो गया।