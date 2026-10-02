दिल्ली में आज कई व्यापारी मनाएंगे 'No UPI Day', QR कोड और साउंड बॉक्स पर डाला जाएगा काला कपड़ा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दो हजार रुपये से अधिक यूपीआई भुगतान पर 15 अक्टूबर से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाने के विरोध में दिल्ली के कई दुकानदार नो यूपीआई डे मनाएंगे। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने दावा किया है कि उसके इस आह्वान को दिल्ली के 100 से अधिक व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों का साथ मिला है।

सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि विरोध स्वरूप व्यापारी दुकानों में लगे क्यूआर कोड, स्कैनर और साउंड बाक्स को काले कपड़े से ढकेंगे तथा ग्राहकों से केवल नकद लेनदेन करेंगे। दिल्ली व्यापार महासंघ ने भी नो यूपीआई डे का समर्थन किया है। महासंघ अध्यक्ष देवराज बवेजा ने कहा कि यह व्यापारियों के हित में नहीं है। एमडीआर से यूपीआई लेनदेन में 50 प्रतिशत की गिरावट संभव है।