राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। व्यापार मेले में कोई अंजान व्यक्ति अगर आपको टिकट दिलवाने की बात करता है, तो उसके झांसे में नहीं आएं। हो सकता है वह व्यक्ति आपको ठगी का शिकार बना ले।

सोमवार को इसी तरह के मामले में एक महिला से ठगी करने की कोशिश में प्रगति मैदान थाना पुलिस ने मोहम्मद फैसल नाम के आरोपित को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ कर पुलिस उसके चेन में शामिल अन्य लोगों के बारे में पता लगा रही है।

इस तरह हुई थी ठगी.. वह पहले भी बीते मई में इसी तरह के मामले में पकड़ा जा चुका है। डीसीपी नई दिल्ली जिला सचिन शर्मा के मुताबिक रविवार को एक महिला व्यापार मेला देखने पहुंची थी। दोपहर करीब डेढ बजे, जब वह गेट नंबर चार के पास आधिकारिक एप के जरिए ऑनलाइन टिकट खरीदने की कोशिश कर रही थीं, तभी एक अंजान व्यक्ति उनके पास आया और 400 रुपये में टिकट दिलाने की बात कही।

उस व्यक्ति ने महिला को क्यूआर कोड दिया, जिसे स्कैन करने पर उनके 1200 रुपये ट्रांसफर हो गए और उनका आइफोन सिंक होने लगा। कुछ ही देर में आइफोन हैंग भी हो गया। तभी उन्हें एक नोटिफिकेशन भी मिला कि किसी ने उनके अकाउंट में लाग-इन करने की असफल कोशिश की है, और उनके पेटीएम अकाउंट से 12 सौ रुपये कट गए।

आइफोन के साथ छेड़छाड़ होने के शक में महिला ने शोर मचा पुलिस को बुला लिया। इंस्पेक्टर जितेन्द्र डागर की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपित मोहम्मद फैसल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि वह गली नंबर 9, शिव मंदिर मार्ग के पास, मौजपुर इलाके में रहता है और कबाड़ का काम करता है।