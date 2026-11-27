राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला आज यानी शुक्रवार को समाप्त हो गया, लेकिन इस बार इसकी एक खास पहचान हॉल ऑफ इंस्पिरेशन भी रहा। यहां पर 500 भारतीय स्टार्टअप ने अपने नए विचारों, उत्पादों और तकनीकी समाधानों को लोगों के सामने रखा।

खेती, खाद्य उत्पादों से लेकर नागरिक सुविधाओं और डिजिटल तकनीक तक के क्षेत्र में काम कर रहे इन उद्यमों ने दिखाया कि देश में नए कारोबार केवल उत्पाद बेचने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समस्याओं के समाधान तलाशने में भी जुटे हैं।

युवाओं ने बताया अपना आइडिया स्टार्टअप इंडिया की ओर से आयोजित इस विशेष मंडप में उभरते उद्यमों को अपनी तकनीक और कामकाज दिखाने का मंच मिला। यहां आने वाले लोगों को यह जानने का अवसर मिला कि युवा उद्यमी किस तरह नई तकनीक के जरिये सरकारी सेवाओं, खेती और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी चुनौतियों का हल तलाश रहे हैं।हाल में हंसा एआई का काम भी चर्चा में रहा।