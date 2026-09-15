PM मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली को 13820 करोड़ की सौगात, 17 सितंबर से एक माह चलेगा सेवा संकल्प अभियान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जन्मतिथि 17 सितंबर को एक माह तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। दिल्ली भाजपा और दिल्ली सरकार द्वारा चलने वाले इस अभियान में सेवा कार्य के साथ ही लगभग 13,820 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा।

केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और उसका लाभ पहुंचाने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में तीन-तीन दिनों के विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह अभियान केवल भाजपा कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें लाभार्थियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की व्यापक भागीदारी होगी। बड़े स्तर रक्तदान शिविर प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर लगेगा। एक दिन में ढाई हजार यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है। सामाजिक कल्याण विभाग स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर 25 हजार वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाएगा।

दिल्ली में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए एक आधिकारिक मंच स्टेट आर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट आर्गनाइजेशन (सोटो) तैयार किया गया है। यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित व्यवस्था के अनुरूप बनाया गया है। सेवा संकल्प अभियान के दौरान इसका शुभारंभ किया जाएगा।

इसका उद्देश्य दिल्ली में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना है। साथ ही, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित बाल देखभाल केंद्रों में बच्चों के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि श्रम विभाग दिल्ली के मजदूरों और निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के साथ उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए भी विशेष अभियान चलाएगा। शहरी विकास विभाग और दिल्ली नगर निगम के सहयोग से हर वार्ड और विधानसभा क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा।

यमुना सफाई से जुड़े करीब आठ हजार करोड़ रुपये के परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही यमुना सफाई के लिए सरकार की आगामी योजनाओं को भी जनता के सामने रखा जाएगा। पर्यावरण विभाग द्वारा 70 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक वार्ड में पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। ‘मेरे सपनों का भारत’ विषय पर ड्राइंग, भाषण और रील प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। स्कूलों के पांच लाख विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे।