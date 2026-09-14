'झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत', राजस्थान निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत पर PM मोदी का आया रिएक्शन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राजस्थान के लोगों का शुक्रिया अदा किया। राज्य के नगर निकाय चुनावों में BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है; उसने कांग्रेस से ज्यादा वार्ड जीते और 10 नगर निगमों में से चार में बहुमत हासिल किया।

राजस्थान निकाय चुनाव नतीजों पर क्या बोले पीएम? PM मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा कि ये नतीजे 'डबल-इंजन सरकार' के तहत BJP की विकास और सुशासन की नीतियों के लिए लोगों के समर्थन को दिखाते हैं। PM मोदी ने आगे लिखा, 'नगर निकाय चुनावों में BJP को शानदार जीत दिलाने के लिए राजस्थान की जनता का दिल से धन्यवाद। यह 'झूठ की गूंज' पर सच की जीत का सबूत है।' 'झूठ की गूंज' पर शानदार जीत: भाजपा वहीं, भाजपा ने सोमवार को राजस्थान स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि वह कांग्रेस के 'झूठ की गूंज' और दुष्प्रचार के खिलाफ शानदार जीत की ओर बढ़ रही है।

पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कोटा में भाजपा के प्रदर्शन का भी जिक्र किया, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों पर केंद्रित कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' आयोजित किया था। त्रिवेदी ने कहा कि नतीजों से पता चलता है कि कांग्रेस के दावों में दुष्प्रचार ज्यादा और सच्चाई कम थी।

त्रिवेदी ने कहा कि राजस्थान में 309 निकायों के लिए चुनाव हुए। भाजपा अपने सहयोगियों के साथ लगभग सभी नगर निगमों को जीतने की स्थिति में है। कांग्रेस ने निकाय चुनावों के साथ 'खिलवाड़' किया: त्रिवेदी उन्होंने दावा किया कि जयपुर, जोधपुर और कोटा में भाजपा के प्रदर्शन से पता चलता है कि राजस्थान की जनता ने नगर निगमों को विभाजित करने की नीति को पूरी तरह से नकार दिया है।