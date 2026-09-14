पीएम मोदी के जन्मदिवस पर 25 लाख दीपों से जगमगाएगा महाकाल महालोक, 22,500 स्वयंसेवक संभालेंगे जिम्मेदारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को महाकाल महालोक 25 लाख दीपों से जगमगाएगा, जिसमें 22,500 स्वयंसेवक शामिल ...और पढ़ें
HighLights
पीएम मोदी के जन्मदिन पर महाकाल महालोक में दीप प्रज्ज्वलन।
25 लाख दीपों से जगमगाएगा महाकाल महालोक और शिप्रा घाट।
22,500 स्वयंसेवक 'जीरो वेस्ट' आयोजन की जिम्मेदारी संभालेंगे।
डिजिटल डेस्क, उज्जैन। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को पहली बार महाकाल महालोक लाखों दीपों से जगमगाएगा। सेवा संकल्प अभियान के तहत होने वाले इस आयोजन में पुण्यसलिला शिप्रा के प्रमुख घाटों के साथ महाकाल महालोक में करीब 25 लाख दीप प्रज्ज्वलित करने की तैयारी की गई है।
जीरो वेस्ट होगा आयोजन
आयोजन को पूरी तरह जीरो वेस्ट इवेंट बनाया जा रहा है। दीप प्रज्ज्वलन व्यवस्था को सात सेक्टर और 250 सब-सेक्टर में बांटा गया है। इसमें करीब 22,500 स्वयंसेवकों की भागीदारी रहेगी। घरों और प्रतिष्ठानों में भी दीप जलाने की अपील की गई है, ताकि आयोजन केवल सरकारी स्तर का कार्यक्रम न रहकर पूरे उज्जैन शहर का उत्सव बने।
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महाशिवरात्रि पर प्रज्ज्वलित किए थे 11 लाख दीप
उल्लेखनीय है कि उज्जैन ने महाशिवरात्रि 2022 में 11 लाख 71 हजार 78 दीप प्रज्ज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। बाद में अयोध्या में इससे बड़े दीपोत्सव के आयोजन किए गए, इसलिए इस बार मुकाबला केवल दीपों की संख्या का नहीं है। 25 लाख दीपों का आयोजन उज्जैन के लिए यह बताने का अवसर भी है कि उसकी दीप परंपरा केवल रिकॉर्ड बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सहभागिता को जोड़ने वाली परंपरा बन सकती है।