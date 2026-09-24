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दिल्ली: 15 दिन पुरानी पिटाई का बदला लेने के लिए 17 साल के किशोर पर चाकू से हमला, 3 नाबालिग पकड़े गए

By SHUZAUDDIN SHUZAUDDIN Edited By: Pooja Tripathi
Published: Thu, 24 Sep 2026 11:06 AM (IST)

मयूर विहार के त्रिलोकपुरी में 17 वर्षीय किशोर पर चाकू से हमला किया गया, जो 15 दिन पुरानी पिटाई का बदला लेने के लिए किया गया था।

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

HighLights

  1. त्रिलोकपुरी में 17 वर्षीय किशोर पर चाकू से हमला, पुरानी रंजिश का मामला।

  2. 15 दिन पहले हुई पिटाई का बदला लेने के लिए किया गया हमला।

  3. पुलिस ने हत्या के प्रयास में तीन नाबालिगों को गिरफ्तार किया।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मयूर विहार इलाके के त्रिलोकपुरी में पिटाई का बदला लेने के लिए 17 वर्षीय किशोर पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है।

पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर तीन नाबालिगों को पकड़ लिया है। उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए दो चाकू बरामद किए गए हैं। एक अन्य नाबालिग की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

पुलिस ने बताया कि बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे 30 ब्लॉक में चाकू से हमला किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर मयूर विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

घायल को एलबीएस में कराया भर्ती

घायल किशोर को एलबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उसे एम्स ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि किशोर का एक नाबालिग से करीब 15 दिन पहले विवाद हुआ था। आरोप है कि उस दौरान किशोर और उसके साथियों ने नाबालिग की पिटाई की थी।

इसी रंजिश में नाबालिग ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर किशोर को रास्ते में रोक लिया और उस पर हमला कर दिया। इस दौरान चाकू से वार किए गए।

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