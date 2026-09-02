दिल्ली में स्वाइन फ्लू का कहर, साल 2019 के बाद सबसे अधिक 3218 मामले दर्ज

जागरण संवाददाता नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में स्वाइन फ्लू (एच1एन1) का संक्रमण इस वर्ष तेजी से बढ़ा रहा है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 31 अगस्त तक दिल्ली में एच1एन1 के 3218 मामले सामने आ चुके हैं। 31 अगस्त को ही 164 नए मामले दर्ज हुए।

इस तरह इस वर्ष के मामले 2024 के पूरे वर्ष में सामने आए 3151 मामलों से अधिक हो गए हैं। हालांकि, वर्ष 2019 में 3627 मामले दर्ज हुए थे। लिहाजा 2026 में संक्रमण 2019 के बाद सबसे अधिक है।

अगस्त में तेजी से बढ़ा संक्रमण

अगस्त के दूसरे पखवाड़े में संक्रमण की रफ्तार में तेजी देखी गई। 24 अगस्त को स्वाइन फ्लू के 258 मामले में सामने आए, 29 अगस्त को 199। यह दोनों इस सीजन में एक दिन में सामने आए सर्वाधिक मामले रहे। इसके बाद 31 अगस्त को 164 नए मामले दर्ज हुए। दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली के मरीजों के अलावा बाहर से इलाज कराने पहुंचे मरीजों के मामले भी सामने आए हैं।