20 साल बाद बदलेगी 'जटायु' की जिंदगी, दिल्ली चिड़ियाघर तलाश रहा हमसफर; उल्लू-भालू को भी पार्टनर का इंतजार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली चिड़ियाघर में दो दशक से अकेले रह रहे सफेद गिद्ध (Egyptian Vulture), जिसका नाम 'जटायु' रखा गया है, के लिए अब साथी की तलाश जा रही है।

चिड़ियाघर प्रशासन ने इसके लिए दूसरे राज्यों के दो चिड़ियाघरों से बातचीत शुरू की है। हालांकि, प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है और प्रस्तावित आदान-प्रदान या स्थानांतरण की औपचारिकता पूरी होने तक संबंधित चिड़ियाघरों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

चिड़ियाघर के एक अधिकारी ने बताया कि जटायु को दो दशक से अधिक समय पहले दिल्ली में प्रवास के दौरान बचाया गया था और इसके बाद उसे राष्ट्रीय प्राणी उद्यान लाया गया था। यहां उसके साथ रखे गए अन्य मिस्र के गिद्ध उम्र और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से मर गए, जिसके बाद जटायु अकेला रह गया। अब उसकी उम्र को देखते हुए उसके लिए उपयुक्त साथी तलाशने पर जोर दिया जा रहा है।

अधिकारी के मुताबिक, जटायु के लिए साथी तलाशने के साथ-साथ चिड़ियाघर प्रशासन पिंजौर, हरियाणा स्थित गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र का भी दौरा करेगा। अधिकारियों का दल छह सितंबर को केंद्र का दौरा कर वहां चल रहे गिद्ध संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रम की जानकारी लेगा। पिंजौर केंद्र हरियाणा वन विभाग और बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है। 16 प्रजातियों के लिए साथी की तलाश जटायु अकेला ऐसा जीव नहीं है जिसके लिए चिड़ियाघर प्रशासन साथी तलाश रहा है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में अकेले रह रहे 16 प्रजातियों के जीवों के लिए साथी तलाशे जा रहे हैं। इसका उद्देश्य प्रजनन को बढ़ावा देने के साथ नई आनुवंशिक वंशावली विकसित करना है।

चिड़ियाघर के दो नर शुतुरमुर्ग करीब सात से आठ वर्ष के हैं। इन्हें 2021 में छतबीड़ चिड़ियाघर से लाया गया था, लेकिन तब से इनके लिए मादा साथी नहीं है।

करीब सात से आठ वर्ष के हैं। इन्हें 2021 में छतबीड़ चिड़ियाघर से लाया गया था, लेकिन तब से इनके लिए मादा साथी नहीं है। वर्ष 2018 में लाई गई नौ वर्षीय मादा रिया (शुतुरमुर्ग जैसा बड़ा और न उड़ने वाला पक्षी) भी कई वर्षों से अकेली है।

(शुतुरमुर्ग जैसा बड़ा और न उड़ने वाला पक्षी) भी कई वर्षों से अकेली है। वर्ष 2022 से अकेले रह रहे नर बार्न उल्लू के लिए भी मादा की तलाश की जा रही है।

के लिए भी मादा की तलाश की जा रही है। नर भारतीय धूसर धनेश, उत्तरी मैदानी धूसर लंगूर, भारतीय कस्तूरी बिलाव और काले हंस के लिए भी साथी तलाशा जा रहा है।

के लिए भी साथी तलाशा जा रहा है। 18 वर्षीय मादा गैंडे को 2024 में एक नर साथी मिला था, लेकिन 2025 में उसकी मौत हो गई। अब उसके लिए फिर नर गैंडे की तलाश की जा रही है।

को 2024 में एक नर साथी मिला था, लेकिन 2025 में उसकी मौत हो गई। अब उसके लिए फिर नर गैंडे की तलाश की जा रही है। 2024 में नर काले भालू की मौत के बाद चिड़ियाघर में अब चार मादा काले भालू हैं। जिनके लिए भी साथी की तलाश की जा रही है तय प्रक्रिया से होगा आदान-प्रदान अधिकारी ने बताया कि किसी अन्य चिड़ियाघर या संरक्षण केंद्र से जीवों को सीधे दिल्ली नहीं लाया जा सकता है। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत पशु आदान-प्रदान कार्यक्रम या उपहार के माध्यम से उन्हें लाया जाता है। इसलिए जटायु के लिए साथी लाने का प्रस्ताव भी इन्हीं स्वीकृत माध्यमों से आगे बढ़ाया जाएगा।