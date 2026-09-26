Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

आस्था कुंज कांड के विरोध में सड़क पर उतरीं छात्राएं, गार्गी-कमला नेहरू कॉलेज के बाहर निकाला मार्च

By shalini devrani Edited By: Anup Tiwari
Published: Sat, 26 Sep 2026 01:17 AM (IST)

कालकाजी के आस्था कुंज पार्क में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना के विरोध में दक्षिणी दिल्ली के गार्गी और कमला ...और पढ़ें

सुरक्षा को लेकर फूटा छात्राओं का गुस्सा। जागरण

सुरक्षा को लेकर फूटा छात्राओं का गुस्सा। जागरण

HighLights

  1. कालकाजी सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में छात्राओं ने किया प्रदर्शन।

  2. गार्गी और कमला नेहरू कालेज के बाहर निकाला विरोध मार्च।

  3. छात्राओं ने सुरक्षा बढ़ाने और पुलिस गश्त तेज करने की मांग की।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। कालकाजी के आस्था कुंज पार्क में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना के विरोध में शुक्रवार को डीयू के कालेजों के बाहर छात्राओं ने विरोध मार्च किया। दक्षिणी दिल्ली के गार्गी और कमला नेहरू कालेज के बाहर देर शाम बड़ी संख्या में छात्राएं सड़क पर उतरीं और पैदल मार्च किया।

इस दौरान कालेजों के आसपास, सड़कों और पार्कों में छात्राओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने ‘आजादी-आजादी’ के नारे लगाए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

WhatsApp Image 2026-09-25 at 23.22.23

कॉलेज जाते समय करना पड़ता है असुरक्षा का सामना

छात्राओं ने कहा कि कालेज से घर आने-जाने के दौरान उन्हें कई बार छेड़खानी और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर छात्राओं को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए।

उन्हें घर से कालेज आने-जाने के साथ हर जगह खुलकर सड़कों पर घूमने की आजादी चाहिए। छात्राओं ने सरकार और पुलिस से सुरक्षा दुरुस्त करने की मांग उठाई ताकि बेटियों को इस घटना के बाद डर के माहौल में नहीं रहना पड़े।

यह भी पढ़ें- आस्था कुंज में बरामद कंडोम खोल रहा दरिंदगी का राज, शिकार की तलाश में घात लगाए रहता था गैंग

यह भी पढ़ें- आस्था कुंज कांड के बाद दिल्ली के बड़े पार्कों की सुरक्षा का रियलिटी चेक, पुलिस कमिश्नर ने किया औचक निरीक्षण