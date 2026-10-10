CJP प्रोटेस्ट के एलान का असर: दिल्ली के कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज, एग्जाम की तारीखें भी बढ़ीं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर शनिवार को प्रस्तावित प्रदर्शन और मेट्रो सेवाओं में बाधा की आशंका के चलते दिल्ली के कई स्कूलों और काॅलेजों ने अपने कार्यक्रमों में बदलाव किया है। कुछ स्कूलों ने कक्षाएं ऑनलाइन करने का फैसला लिया है, जबकि काॅलेजों ने परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं।

एक्टिविटी वीक का उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित सरदार पटेल विद्यालय ने छठवीं से 12वीं तक की कक्षाएं शनिवार को ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। स्कूल ने नई दिल्ली क्षेत्र में बैरिकेडिंग और विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया है। शुक्रवार को विद्यार्थियों के स्कूल में रुकने की सुविधा भी बंद कर दी गई है। वहीं, शनिवार को होने वाला एक्टिविटी वीक का उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है।

खेल अभ्यास और अतिरिक्त कक्षाएं रद रघुबीर सिंह जूनियर माॅडर्न स्कूल ने शनिवार को होने वाली अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) स्थगित कर दी है। इसकी नई तारीख जल्द बताई जाएगी। कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित भारतीय विद्या भवन के मेहता विद्यालय ने भी शनिवार को कक्षा नौ से 12वीं तक के विद्यार्थियों का खेल अभ्यास और अतिरिक्त कक्षाएं रद कर दी हैं।

मिड-टर्म परीक्षाएं अब सोमवार से उधर, पश्चिम विहार स्थित भारती विद्यापीठ काॅलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने शनिवार को होने वाली मिड-टर्म परीक्षाएं स्थगित कर सोमवार को कराने का फैसला लिया है। परीक्षा का समय पहले जैसा ही रहेगा। वहीं, रोहिणी स्थित महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाॅजी ने शनिवार की परीक्षाएं स्थगित कर 12 अक्टूबर को कराने का निर्णय लिया है।