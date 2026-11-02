दिल्ली के स्कूलों में छात्रों-अभिभावकों को सिखाए जाएंगे प्रदूषण नियंत्रण के तरीके, शिक्षा निदेशालय ने दिया निर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सर्दियों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को विंटर एक्शन प्लान 2026-27 लागू करने का निर्देश दिया है।

इसके तहत स्कूलों को धूल नियंत्रण, खुले में कचरा और बायोमास जलाने पर रोक, पटाखों के खिलाफ जागरूकता अभियान और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां आयोजित करनी होंगी।

स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश

स्कूल प्रधानाचार्यों को हर माह के अंतिम दिन तक गूगल शीट के माध्यम से गतिविधियों की रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। शिक्षा निदेशालय का यह निर्देश छह अक्टूबर को पर्यावरण विभाग की ओर से आयोजित बैठक के बाद जारी किया गया है।

बैठक में दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए विंटर एक्शन प्लान के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई थी। इसके बाद सभी स्कूल प्रधानाचार्यों को योजना के तहत आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। खुले में कचरा जलाने पर रोक निर्देश के अनुसार स्कूल परिसरों के खुले क्षेत्रों में धूल कम करने के लिए पानी का छिड़काव करना होगा। निर्माण गतिविधियों से धूल फैलने से रोकने, परिसर में हरित क्षेत्र बढ़ाने और विद्यार्थियों व कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया है।

रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने पर जोर स्कूलों में रीसाइक्लिंग और पुरानी वस्तुओं के दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ जरूरत नहीं होने पर लाइट बंद रखने व साफ हवा के लिए बेहतर वेंटिलेशन सिस्टम लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।