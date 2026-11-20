जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रानी बाग के संत नगर में पार्किंग की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली नगर निगम यहां 600 वाहनों की क्षमता वाली बहुस्तरीय पार्किंग विकसित करेगा।

इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) माडल पर बनाया जाएगा। इससे निगम पर करीब 96.87 करोड़ रुपये के निर्माण खर्च का बोझ नहीं पड़ेगा।

खत्म होगी जाम की समस्या

स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि करीब 3950 वर्गमीटर क्षेत्र में पार्किंग विकसित करने की योजना है। इससे स्थानीय निवासियों और बाजार में आने वाले लोगों को वाहन खड़े करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही सड़कों पर अवैध पार्किंग और यातायात जाम की समस्या भी कम होगी।