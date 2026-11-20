जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शेयर बाजार और आइपीओ में मोटा मुनाफा दिलाने का लालच देकर लोगों को ठगने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आइएफएसओ) यूनिट ने पर्दाफाश किया है।

पुलिस ने 15 दिन तक विभिन्न राज्यों में अभियान चलाकर सात आरोपितों को गिरफ्तार किया। उनके पास से सात मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।

वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ठगी

आईएफएसओ के उपायुक्त गौरव त्यागी के मुताबिक, द्वारका निवासी नंदन सिंह नयाल और उनके परिवार के सदस्यों को ‘538 एक्शन प्राइस लैब’ और ‘विक्ट्री पायनियर्स कैपिटल’ नाम के वाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था। ग्रुप के सदस्य खुद को शेयर बाजार का विशेषज्ञ बताते थे।

निवेश संबंधी सलाह, मुनाफे के फर्जी स्क्रीनशाट और आइपीओ में आकर्षक अलॉटमेंट का झांसा देकर उन्होंने पीड़ितों का भरोसा जीता। फिर उन्हें aikyaemerging.com पर निवेश के लिए उकसाया। प्लेटफार्म पर निवेश की रकम के साथ मुनाफा भी दिखाया जाता था।

22 ट्रांजेक्शन से 67 लाख से अधिक मंगवाया शिकायतकर्ता और उनके परिवार ने 22 अलग-अलग ट्रांजेक्शन में 67.78 लाख रुपये आरोपितों के बताए बैंक खातों में जमा किए। रकम निकालने की कोशिश करने पर आरोपितों ने पेंडिंग ऑर्डर और अन्य बकाया के नाम पर 1.10 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त मांग की। पीड़ितों ने शक होने पर और रकम देने से मना किया तो आरोपितों ने संपर्क बंद कर दिया।

जांच में पता चला कि ठगी की रकम फर्जी कंपनियों के कई बैंक खातों में भेजी जाती थी। आरोपित हेरफेर किए गए या अन्य लोगों के केवाईसी दस्तावेजों से खाते खुलवाते थे। रकम एटीएम और बेयरर चेक से निकाली जाती या क्रिप्टोकरेंसी में बदली जाती थी। पुलिस ने हजारों लेन-देन की पड़ताल कर मनी ट्रेल के आधार पर आरोपितों की पहचान की।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गिरफ्तार आरोपितों में प्रयागराज का पवन, लखनऊ का मो. इजहार, कानपुर के आर्यन कनौजिया और सानू कठेरिया उर्फ कार्तिक, गुरुग्राम का अंकित उर्फ मोनू तथा दिल्ली के आशबिंद कुमार सिंह उर्फ बास और हेमंत कुमार शाह उर्फ जितेंद्र शामिल हैं।