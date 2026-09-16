दिल्ली में इस साल 179 दिन साफ रही हवा, 10 साल का टूटा रिकॉर्ड; प्रदूषण उल्लंघन पर कटे 4976 चालान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में इस साल 15 सितंबर तक 179 दिन साफ हवा दर्ज की गई, जो पिछले एक दशक में सबसे अधिक है। पर्यावरण विभाग के अनुसार, 2025 में इसी अवधि में 172 साफ हवा के दिन दर्ज हुए थे, जबकि 2016 में यह संख्या केवल 94 थी।

यानी दस साल में साफ हवा वाले दिनों की संख्या 85 दिन बढ़ी है।



पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे दिल्ली की वायु गुणवत्ता में निरंतर सुधार का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि धूल, कचरे और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगातार कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।