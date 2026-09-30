सितंबर में 18 साल बाद दिल्ली सबसे ठंडी, 21 डिग्री पर पहुंचा पारा; गुलाबी ठंड का हुआ एहसास

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मंगलवार को एक बार फिर सितंबर माह में ही राजधानी वासियों ने गुलाबी ठंड का एहसास किया। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में न्यूनतम तापमान गिरकर 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है।

साथ ही सितंबर माह में साल 2008 के बाद से यानी बीते 18 सालों में यह इस महीने का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। इससे पूर्व छह सितंबर 2008 को न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तापमान में दर्ज की गई गिरावट मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी के अलग- अलग इलाकों में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली का रिज इलाका सबसे ठंडा दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 16.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से छह डिग्री कम है।

पालम में न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 3.8 डिग्री कम), लोधी रोड में 20.4 डिग्री और आया नगर में 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले रविवार को भी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री ही दर्ज हुआ था।