Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

सितंबर में 18 साल बाद दिल्ली सबसे ठंडी, 21 डिग्री पर पहुंचा पारा; गुलाबी ठंड का हुआ एहसास

By Sanjeev Gupta Edited By: Anup Tiwari
Published: Wed, 30 Sep 2026 05:25 AM (GMT+05:30)

दिल्ली में मंगलवार को सितंबर माह में 18 साल बाद सबसे कम न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, ...और पढ़ें

सुहावने मौसम में लाल किला परिसर में भ्रमण करते लोग। जागरण

सुहावने मौसम में लाल किला परिसर में भ्रमण करते लोग। जागरण

HighLights

  1. दिल्ली में 18 साल बाद सितंबर में सबसे कम तापमान।

  2. न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज, सामान्य से काफी कम।

  3. अगले पांच दिन बारिश नहीं, मौसम खुशनुमा बना रहेगा।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मंगलवार को एक बार फिर सितंबर माह में ही राजधानी वासियों ने गुलाबी ठंड का एहसास किया। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में न्यूनतम तापमान गिरकर 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है।

साथ ही सितंबर माह में साल 2008 के बाद से यानी बीते 18 सालों में यह इस महीने का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। इससे पूर्व छह सितंबर 2008 को न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

तापमान में दर्ज की गई गिरावट

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी के अलग- अलग इलाकों में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली का रिज इलाका सबसे ठंडा दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 16.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से छह डिग्री कम है।

पालम में न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 3.8 डिग्री कम), लोधी रोड में 20.4 डिग्री और आया नगर में 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले रविवार को भी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री ही दर्ज हुआ था।

यह भी पढ़ें- प्रयागराज में बदलेगा मौसम: अगले 10 दिनों में हल्की ठंड की दस्तक, खिली रहेगी धूप पर पास नहीं फटकेगी उमसभरी गर्मी

बारिश से मिलेगी राहत

मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है। हवा में नमी का अधिकतम स्तर 55 से 94 प्रतिशत प्रतिशत दर्ज किया गया। आने वाले दिनों के मौसम की बात करें तो दिल्ली वासियों को फिलहाल वर्षा से राहत मिलेगी।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों तक राजधानी में वर्षा की कोई संभावना नहीं है और आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। बुधवार को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने का अनुमान है।

दिन में खिलने वाली हल्की धूप और सुबह-शाम की सुहावनी ठंडक के साथ दिल्ली का मौसम फिलहाल खुशनुमा बना रहेगा।

माह का औसत अधिकतम तापमान 34.0 जबकि न्यूनतम रहा 25.5 डिग्री

इस साल सितंबर माह का औसत अधिक तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस रहा है। जबकि माह का औसत न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। माह भर में वर्षा वाले चार दिन और कुल वर्षा 79.7 मिमी रही। यह माह की सामान्य वर्षा 122.8 मिमी की तुलना में 35 प्रतिशत कम है।

अधिकतम तापमान 2025 के 34.8 डिग्री के बनिस्पत कम रहा है जबकि न्यूनतम तापमान 2021 के 25.5 डिग्री के समकक्ष दर्ज किया गया है।

यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में बारिश थमी, सर्द हवाओं से बढ़ी ठंडक; देहरादून में रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान