निहाल सिंह, नई दिल्ली। राजधानी में रेलवे ट्रैक के किनारे केवल अतिक्रमण करके कॉलोनियां नहीं बसाई गई हैं। स्थिति ऐसी बन गई है कि यहां लगे कचरे के ढेर गंदगी और रेल सुरक्षा के लिए भी समस्या बन गए हैं और आसपास के लोगों को भी प्रदूषित आबोहवा दे रहे हैं।

रेलवे लाइनों के किनारे लंबे समय से जमा कचरे, मिट्टी और मलबे से हवा चलने पर धूल उड़ती है। ट्रेनों की आवाजाही और आसपास की गतिविधियों से भी सूखे कचरे के कण हवा में फैलते हैं। एमसीडी की ओर से पहले भी रेलवे लाइन के आसपास विशेष सफाई अभियान चलाकर हजारों टन कचरा उठाने का दावा किया गया था। इसके बावजूद कई इलाकों में गंदगी की समस्या जस की तस बनी हुई है। लोग फेंक रहे खुलेआम कचरा.. रेलवे ट्रैक के किनारे कचरा डालने पर रोक और कार्रवाई के प्रविधान होने के बावजूद लोग खुलेआम कचरा फेंक रहे हैं। नियमित सफाई नहीं होने से यह कचरा लंबे समय तक जमा रहता है। सूखे कचरे और मलबे के ढेर धीरे-धीरे धूल के स्रोत बन जाते हैं। इससे आसपास रहने वाले लोगों को दोहरी परेशानी झेलनी पड़ रही है। रेलवे की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में रेलवे के ट्रैक 365.2 किलोमीटर लंबे हैं। इसमें से 18.93 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर 125 स्थानों पर खतरनाक कचरा और गंदगी पड़ी हुई है। गौरतलब है कि रेलवे ट्रैक के किनारे कचरे के ढेर और गंदगी की समस्या को केंद्र सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। पिछले पखवाड़े में केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में एमसीडी को 20 दिन में व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए थे।

सफाई के लिए चलाया गया विशेष अभियान.. इसमें रेलवे लाइन के आसपास की बस्तियों और कॉलोनियों का सर्वे, नियमित घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे का उचित निस्तारण और दोबारा कचरा जमा होने से रोकने के उपाय शामिल करने को कहा गया था।

एमसीडी ने रेलवे ट्रेक के आसपास सफाई करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया था, जहां अगस्त से लेकर अक्टूबर में चले अभियान के दौरान 5,997 टन कचरे की सफाई करने का दावा किया था। इससे पहले अप्रैल में भी 18,495 मीट्रिक टन कचरा उठाने की जानकारी सामने आई थी।

बावजूद रेलवे ट्रैक के किनारे सफाई नजर नहीं आती है। इस पर एमसीडी अब तक छह करोड़ रुपये खर्च कर चुका है। लाजपत नगर में 300 मीटर तक कचरे का अंबार दक्षिणी दिल्ली के लाजपत नगर बाईपास ए केबिन के पास रेलवे ट्रैक के एक तरफ झुग्गियां हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षात्मक बाउंड्री बनी हुई है। यहां ट्रैक के किनारे करीब 300 मीटर तक कचरे का अंबार लगा हुआ है।

स्थानीय स्तर पर कभी-कभार सफाई होती है। लेकिन, कचरा पूरी तरह नहीं हटाया जाता। इसके चलते कुछ समय बाद फिर से गंदगी जमा हो जाती है। यहां जमा सूखे कचरे और मिट्टी से उड़ने वाली धूल आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ा सकती है।