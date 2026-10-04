दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन तेज, बैरिकेड्स पर पुलिस से भिड़ंत; AAP और AISA के कार्यकर्ता हिरासत में

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी तेज हो गए। आप कार्यकर्ता, AISA, NSUI और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जंतर-मंतर की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने भारी तैनाती कर उन्हें रोका। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। यह आंदोलन चुनाव आयोग पर लगे आरोपों के खिलाफ चल रहा है।

AISA कार्यकर्ता अशोका रोड इलाके से जंतर-मंतर की ओर निकले, लेकिन पुलिस बैरिकेडिंग के कारण उन्हें रोका गया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की और सुरक्षा बलों से हल्की झड़प हुई। AISA राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश करते दिखीं।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। बाद में नेहा बोरा को हिरासत में लिया गया। संगठन का आरोप है कि उन्हें प्राइवेट वाहन में ले जाया गया और शुरुआती समय में उनका ठिकाना अज्ञात रहा।

AAP कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया डिटेन इंडिया गेट पर भी AAP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ, जहां दिल्ली इकाई प्रमुख सौरभ भारद्वाज और विधायक संजीव झा समेत एक दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने हिरासत में लिए गए लोगों को ले जा रही बसों को रोका और बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की।

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें फुटबॉल की तरह उठा-फेंक किया और कैमरों से छिपाने के लिए उल्टा लटकाया। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी जी हिटलर को भी पीछे छोड़ गए हैं।