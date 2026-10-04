CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर लुटियंस दिल्ली में बवाल जारी, बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी; कई हिरासत में

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर व इंडिया गेट के आसपास रविवार को लगातार तीसरे दिन भी हंगामा और विरोध-प्रदर्शन जारी रहा।

आल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के कार्यकर्ताओं ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कई लेवल के बैरिकेडिंग के बीच जंतर-मंतर तक मार्च निकालने की कोशिश की। जबकि, आम आदमी पार्टी के नेता इंडिया गेट तक जाने की कोशिश में थे।

सुरक्षाबलों से हुई धक्कामुक्की

यह क्रम दोपहर बाद से शाम तक चलता रहा। अशोक मार्ग स्थित आंध्र भवन सर्कल, जनपथ रोड पर जंतर-मंतर के नजदीक आइसा व आम आदमी पार्टी का अलग-अलग विरोध प्रदर्शन हुआ। दोपहर में आप कार्यकर्ताओं को हल्की झड़प के बाद पुलिस ने हैदराबाद हाउस के नजदीक से हिरासत में लिया। जिनमें विधायक कुलदीप कुमार और संजीव झा सहित अन्य नेता शामिल थे।

जबकि, आइसा से जुड़े छात्र आंध्र भवन से इकट्ठा होकर हाथों में प्लेकार्ड लेकर तथा नारेबाजी करते हुए अशोक रोड होते हुए जंतर-मंतर के करीब तक पहुंच गए थे। मार्च के दौरान बैरिकेड्स का एक घेरा तोड़ दिया, जबकि, दूसरे वाले पर सुरक्षाकर्मी उन्हें रोकने में सफल रहे। हालांकि, इस दौरान सुरक्षाबलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प व धक्कामुक्की भी हुई।