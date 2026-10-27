नशा तस्कर से ढाई लाख रुपये वसूलने के आरोप में खजूरी थाने के एसआइ और कांस्टेबल गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। खजूरी थाना पुलिस ने खाकी को दागदार कर दिया। आरोप है एक नशा तस्कर को बंधक बनाकर व एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजने का डर दिखाकर जबरन ढाई लाख रुपये वसूल लिए। रुपयों की मांग बढ़ने पर तस्कर के स्वजन ने तिमारपुर थाना पुलिस से शिकायत की।

पुलिस ने खजूरी थाने के एसआइ शुभम व कांस्टेबल कपिल को जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुख्यालय की दखल से पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस खजूरी थाने में हुआ है। दोनों आरोपित एसआइ व कांस्टेबल को निलबिंत कर दिया है। इसके साथ ही खजूरी थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

पुलिस सूत्रों का क्या कहना है? पुलिस सूत्रों का कहना है कि एसआइ व कांस्टेबल ने पिछले सप्ताह एक नशा तस्कर को पकड़ा था। एनडीपीएस एक्ट में लंबे समय के लिए जेल भेजने की धमकी देकर 24 घंटे तक उसे हिरासत में रखा। गिरफ्तारी से बचाने के के लिए उससे ढाई लाख रुपये लिए।