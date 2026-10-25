फ्रिज में धमाके के बाद लगी आग, दिल्ली पुलिस की तत्परता से टला बड़ा हादसा

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के खानपुर स्थित जवाहर पार्क में शनिवार दोपहर एक घर में फ्रिज में धमाके के बाद आग लग गई। घर के पास स्थित रसोई में तीन बड़े और एक छोटा एलपीजी सिलेंडर रखे थे। इससे आग के फैलने और बड़े हादसे का खतरा पैदा हो गया।

सूचना मिलते ही नेब सराय थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने गीले कपड़ों की मदद से गर्म सिलेंडरों को आग प्रभावित क्षेत्र से दूर हटाया। बाद में दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे पुलिस के अनुसार, दोपहर करीब 12 बजे नेब सराय थाने को जवाहर पार्क, खानपुर स्थित एक घर में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए।