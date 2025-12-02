दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन मिलाप', नवंबर महीने में 84 लापता लोगों को उनके परिजनों से मिलाया

आईएएनएस, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत लापता और अपहृत 84 लोगों को उनके परिवारों से मिलाया। इनमें 30 बच्चे भी शामिल हैं।अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यह आंकड़ा नवंबर महीने का है। अधिकारियों ने बताया कि इसके साथ ही इस वर्ष जिला पुलिस द्वारा बचाए गए कुल लोगोंकी संख्या 1,201 तक पहुंच गई है, जिसमें 399 बच्चे और 882 वयस्क शामिल हैं।

पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, लापता या अपहृत व्यक्तियों की रिपोर्ट मिलने पर तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने और ऑटो स्टैंड, ई-रिक्शा स्टैंड, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशनों पर लापता व्यक्तियों और संदिग्धों की तस्वीरें चिपकाने के साथ-साथ स्थानीय पूछताछ ने प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अधिकारियों ने कहा कि लापता व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बस ड्राइवरों, कंडक्टरों और दुकानदारों से भी पूछताछ की गई। इसें स्थानीय मुखबिरों को शामिल किया गया, जबकि आस-पास के पुलिस थानों और अस्पतालों के रिकॉर्ड की गहन जांच की गई।