दिल्ली के स्कूल अब हर आपदा के लिए रहेंगे तैयार, CM रेखा गुप्ता ने विशेष अभियान का किया आगाज

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि देश और दिल्ली को आपदा के लिए तैयार रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्कूलों को किसी भी समय परिसर में मौजूद हजारों बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सुसज्जित होना चाहिए। पूसा रोड स्थित एक निजी स्कूल से दिल्ली के छह शैक्षणिक जिलों में 'आपदा के लिए तैयार स्कूल सुरक्षा अभियान' का शुभारंभ करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में गुप्ता ने कहा कि इस पहल से शैक्षणिक संस्थानों में तैयारी और प्रतिक्रिया प्रणाली मजबूत होगी।

उन्होंने कहा, "यह बहुत जरूरी है कि हमारा देश और शहर आपदा के लिए तैयार रहे। स्कूलों को आपदा के लिए तैयार रहना चाहिए जहां एक समय में हजारों बच्चे मौजूद हों। किसी भी आपदा से निपटने के लिए स्कूल में सभी सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए।" उन्होंने बताया कि देश भर में चलाए जाने वाले इस अभियान की शुरुआत दिल्ली के एक स्कूल से हुई है।

उन्होंने कहा कि आपदा-तैयार स्कूल एक बेहद महत्वपूर्ण पहल है। दिल्ली किसी भी तरह की आपदा से निपटने में सक्षम शहर बनेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी इस अवसर पर उपस्थित थे। एक्स पर एक पोस्ट में, गुप्ता ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक स्कूल एक आपदा प्रबंधन योजना तैयार करे और नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित करे ताकि बच्चों को पता चले कि आपात स्थिति के दौरान शांत रहकर उन्हें तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए।