दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ट्रेनों में लूटपाट करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश; 5 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईजीआई एयरपोर्ट पर पांच वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह ट्रेनों में यात्रियों का सामान चुराने के लिए कुख्यात है। महाराष्ट्र पुलिस से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने एयरपोर्ट पर जाल बिछाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से चोरी के आभूषण बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईजीआई एयरपोर्ट पर पांच वांछित कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यह गिरोह ट्रेनों में यात्रियों के सामान से सोना, नकदी और अन्य कीमती सामान चुराने के लिए जाना जाता है। पुलिस को यह सफलता महाराष्ट्र के मिराज रेलवे पुलिस स्टेशन से सूचना मिलने के बाद मिली है।
अपराध शाखा ने कहा कि 26 नवंबर, 2025 कोपुणे में एक ट्रेन से 10 लाख रुपये के आभूषणों की चोरी से संबंधित मिराज रेलवे पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी।30 नवंबर 2025 को क्राइम ब्रांच को मिराज रेलवे पुलिस स्टेशन से एक फोन आया, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि पांच वांछित आरोपी गोवा से दिल्ली की फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं और आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचेंगे।"
इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की एक टीम आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंची। टीम ने जाल बिछाया और कड़ी निगरानी के बाद आरोपियों को पकड़ लिया, जिनकी पहचान हवा सिंह, अमित कुमार, कुलदीप, अजय और मोनू के रूप में हुई।तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से 177 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए, जिसके बारे में उन्होंने स्वीकार किया कि ये आभूषण अन्य यात्रियों से चुराए गए थे।
पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान, "हवा सिंह, अमित कुमार, अजय और मोनू ने उपरोक्त मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली।" उन्हें धारा 35 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया।अधिकारियों के अनुसार, आरोपी एक कुख्यात गिरोह के सदस्य हैं जो एसी डिब्बों और लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाते हैं। आरोपी खासकर उन लोगों को निशाना बनाता था जो अमीर दिखते हैं या जिनके पास सोने के गहने होते हैं। यह गिरोह अक्सर चोरी करने के लिए दिल्ली से ट्रेन और बस से विभिन्न शहरों में जाता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।