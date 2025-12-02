दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ट्रेनों में लूटपाट करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश; 5 आरोपी गिरफ्तार

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईजीआई एयरपोर्ट पर पांच वांछित कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यह गिरोह ट्रेनों में यात्रियों के सामान से सोना, नकदी और अन्य कीमती सामान चुराने के लिए जाना जाता है। पुलिस को यह सफलता महाराष्ट्र के मिराज रेलवे पुलिस स्टेशन से सूचना मिलने के बाद मिली है।

अपराध शाखा ने कहा कि 26 नवंबर, 2025 कोपुणे में एक ट्रेन से 10 लाख रुपये के आभूषणों की चोरी से संबंधित मिराज रेलवे पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी।30 नवंबर 2025 को क्राइम ब्रांच को मिराज रेलवे पुलिस स्टेशन से एक फोन आया, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि पांच वांछित आरोपी गोवा से दिल्ली की फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं और आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचेंगे।"

इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की एक टीम आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंची। टीम ने जाल बिछाया और कड़ी निगरानी के बाद आरोपियों को पकड़ लिया, जिनकी पहचान हवा सिंह, अमित कुमार, कुलदीप, अजय और मोनू के रूप में हुई।तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से 177 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए, जिसके बारे में उन्होंने स्वीकार किया कि ये आभूषण अन्य यात्रियों से चुराए गए थे।