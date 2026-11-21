जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। थाना प्रेम नगर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान एसीपी अमन विहार भास्कर शर्मा ने लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

इस दौरान दो बहनों के बीच जेवर को लेकर चल रहा विवाद भी सामने आया, जिसे पुलिस ने जांच के बाद सुलझा दिया। साथ ही जनसुनवाई में 15 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन भी लौटाए गए।

क्या है बहनों की शिकायत?

शिकायतकर्ता रीना ने बताया कि उसकी बहन सीमा ने उसके जेवर ले लिए हैं और वापस नहीं कर रही है। मामले की जांच की जिम्मेदारी हेड कांस्टेबल सुभाष को सौंपी गई। जांच में सामने आया कि रीना का पति संजीत जेवर लेकर महाराष्ट्र चला गया है।