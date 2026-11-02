दिल्ली पुलिस मुख्यालय में प्रदर्शन के बीच सामने आए 3 'हीरो', एक किरण बेदी और बाकी दो कौन?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के इतिहास में सोमवार का दिन एक बड़ा सवाल बन गया है। पहली बार पुलिस मुख्यालय में महिला पुलिसकर्मियों समेत कई खाकीधारियों ने नारेबाजी कर धरना-प्रदर्शन किया। मामला गंभीर होता देख पुलिस आयुक्त को बैठक बुलानी पड़ी। इन उठापटक के बीच दिल्ली पुलिसकर्मियों ने एक तथ्य और जाहिर किया कि राजधानी में अब तक तैनात हुए अनगिनत अधिकारियों में से मात्र तीन ही उनके 'हीरो' हैं। इनमें से एक किरण बेदी हैं।

पुलिसकर्मियों के असली 'हीरो' इस अनोखे तरह के हंगामे और उठापटक के बीच दिल्ली पुलिसकर्मियों ने एक दिलचस्प और गहरा तथ्य सामने रखा। प्रदर्शन के दौरान एक तख्ती के जरिए यह जाहिर किया गया कि राजधानी में अब तक तैनात हुए अनगिनत अधिकारियों में से मात्र तीन ही उनके सच्चे 'हीरो' हैं।

सामने आई तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी 'OUR HEROS FOREVER' के बैनर तले किरण बेदी और दीपक मिश्रा जांबाज अधिकारी रहे हैं। वहीं, इन दोनों अधिकारियों के बाद अब 2022 बैच के दानिप्स अधिकारी एसीपी मनस्वी वशिष्ठ अब पुलिसकर्मियों के चहेते अधिकारी बन गए हैं, जिन्होंने सोमवार को पूरे प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया।

बैठक में तख्ती लेकर नहीं जाने दिया इन अधिकारियों को पुलिसकर्मी अपना प्रेरणास्रोत मानते हैं, जो उनके अनुसार दबाव की राजनीति के आगे झुकने के बजाय कर्तव्य पालन की मिसाल पेश करते रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन ने पुलिस महकमे के भीतर चल रहे असंतोष और अधिकारियों के मनोबल को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, इस विवादित पोस्टर के साथ बैठक में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मी को अंदर नहीं जाने दिया गया। उसे बाहर ही रोक लिया गया।