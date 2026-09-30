दिल्ली पुलिस ने पिंक पेट्रोलिंग से छात्राओं को किया जागरूक, आत्मरक्षा और साइबर सुरक्षा के बताए तरीके

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाहरी जिला पुलिस ने मंगोलपुरी और पश्चिम विहार क्षेत्र में विशेष पिंक पेट्रोलिंग अभियान चलाया। सुबह और शाम के समय महिला पुलिसकर्मियों ने पिंक स्कूटी और पैदल गश्त कर स्कूल, अस्पताल, बस स्टॉप, बाजार तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

पुलिस के अनुसार, वाल्मीकि चौक मंगोलपुरी के पास स्कूल, संजय गांधी अस्पताल, वाई-ब्लाक स्कूल, काली माता मंदिर, पुष्पांजलि एन्क्लेव बस स्टाप, एस-ब्लाक चौक, जिला पार्क पश्चिम विहार, पश्चिम विहार बस स्टाप और ज्वालाहेड़ी मार्केट समेत प्रमुख स्थानों पर गश्त की गई।

आत्मरक्षा और साइबर सुरक्षा के प्रति किया जागरूक इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने स्कूल जाने वाली छात्राओं, विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर सुरक्षा संबंधी उनकी समस्याओं और सुझावों की जानकारी ली। छात्राओं को व्यक्तिगत सुरक्षा, आत्मरक्षा और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया।