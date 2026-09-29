पीलीभीत में कॉलेज की छात्राओं के लिए जल्द शुरू होगी पिंक बस सेवा, सफर होगा सुरक्षित

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शहर और देहात क्षेत्र से बरेली के कॉलेजों में पढ़ने जाने वाली छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। अब उनकी पढ़ाई के लिए पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी। इससे छात्राओं को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

एआरएम विपुल पाराशरी ने बताया द रूट क्लब सामाजिक संस्था के जिला अध्यक्ष अरीब अहमद वारसी और शिवम कश्यप ने एक ज्ञापन देकर छात्राओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू करने की मांग की थी। ज्ञापन में कहा गया था कि पीलीभीत से बड़ी संख्या में छात्राएं बरेली के विभिन्न महाविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने जाती हैं। बसों में भीड़ और अन्य समस्याओं के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मांग को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने उच्चाधिकारियों से वार्ता की है।