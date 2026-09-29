'कहां डर लगता है?' दिल्ली पुलिस का छात्राओं से सीधा संवाद; स्कूलों से बाजारों तक पिंक स्कूटी पर पेट्रोलिंग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुबह स्कूल जाने का समय हो या शाम को छुट्टी के बाद लौटने का, आउटर दिल्ली में अब स्कूलों और छात्राओं की आवाजाही वाले इलाकों में पिंक स्कूटी पर महिला पुलिसकर्मी नजर आएंगी।

छात्राओं की सुरक्षा को लेकर आउटर जिला पुलिस ने मंगोलपुरी और पश्चिम विहार में सुबह-शाम पिंक स्कूटी और फुट पेट्रोलिंग शुरू की है। खास बात यह रही कि पुलिसकर्मियों ने सिर्फ गश्त नहीं की, बल्कि छात्राओं और आसपास के लोगों से सीधे बातचीत कर उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को समझने की कोशिश भी की।

स्कूल से बस स्टाप और बाजार तक नजर पुलिस की यह पेट्रोलिंग स्कूलों के आसपास तक सीमित नहीं रही। मंगोलपुरी के वाल्मीकि चौक के पास स्कूल, संजय गांधी अस्पताल, वाई-ब्लॉक स्कूल, काली माता मंदिर और एस-ब्लॉक चौक जैसे स्थानों के अलावा पश्चिम विहार के पुष्पांजलि एन्क्लेव बस स्टाप, डिस्ट्रिक्ट पार्क, पश्चिम विहार बस स्टाप और ज्वालाहेड़ी मार्केट में भी पुलिसकर्मियों ने गश्त की।

इन स्थानों पर महिला पुलिसकर्मियों ने स्कूल जाने वाली छात्राओं, विद्यार्थियों और आम लोगों से बातचीत की। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा को लेकर उनकी परेशानियों और स्थानीय माहौल के बारे में फीडबैक लिया। कहां-कहां हुई पिंक पेट्रोलिंग? मंगोलपुरी: वाल्मीकि चौक के पास स्कूल, संजय गांधी अस्पताल, वाई-ब्लॉक स्कूल, काली माता मंदिर और एस-ब्लॉक चौक।

वाल्मीकि चौक के पास स्कूल, संजय गांधी अस्पताल, वाई-ब्लॉक स्कूल, काली माता मंदिर और एस-ब्लॉक चौक। पश्चिम विहार: पुष्पांजलि एन्क्लेव बस स्टाप, डिस्ट्रिक्ट पार्क, पश्चिम विहार बस स्टाप और ज्वालाहेड़ी मार्केट। सड़क की सुरक्षा के साथ मोबाइल की दुनिया पर भी चेतावनी पेट्रोलिंग के दौरान छात्राओं को व्यक्तिगत सुरक्षा और आत्मरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। पुलिसकर्मियों ने साइबर सुरक्षा को भी बातचीत का हिस्सा बनाया।