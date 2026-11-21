दिल्ली पुलिस ने पकड़ा 14 साल का हैकर, 4000 अग्निवीरों का डेटा चुराया और डार्क वेब पर 500 डॉलर रखा दाम
एक 14 वर्षीय किशोर ने एआइ टूल्स की मदद से सरकारी पोर्टल से चार हजार अग्निवीरों का डेटा चुराकर डार्क वेब पर बेचने की कोशिश की।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से 14 साल के एक किशोर को पकड़ा है।
आरोप है कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स की मदद से सरकारी टेस्ट पोर्टल से करीब 4 हजार अग्निवीरों का डेटा हासिल किया और उसे डार्क वेब पर 500 अमेरिकी डॉलर (करीब 42 हजार रुपये) में बेचने का विज्ञापन डाल दिया।
पुलिस अब बरामद डेटा की वास्तविकता और उसके संभावित इस्तेमाल की जांच कर रही है।
AI टूल्स से सरकारी पोर्टल में सेंध
साइबर अपराध की दुनिया में किशोरों की बढ़ती सक्रियता का यह मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आइएफएसओ यूनिट ने तकनीकी जांच के आधार पर किशोर को फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ से पकड़ा है।
आइएफएसओ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, जिस सरकारी पोर्टल को निशाना बनाया गया, उसे पूर्व अग्निवीरों को दूसरे सरकारी विभागों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया था। यह एक टेस्ट पोर्टल था।
आरोप है कि किशोर ने AI टूल्स की मदद से पोर्टल की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाई और उसमें मौजूद जानकारियां डाउनलोड कर लीं।
डार्क वेब पर 500 डॉलर में बेचने की पेशकश
पुलिस के अनुसार, डेटा हासिल करने के बाद किशोर ने डार्क वेब पर उसकी बिक्री के लिए विज्ञापन डाला। इसमें दावा किया गया कि उसके पास करीब 4 हजार अग्निवीरों का निजी डेटा है।
उसने इस डेटा को 500 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 42 हजार रुपये में बेचने की पेशकश की थी।
मामले की गंभीरता इसलिए बढ़ गई है, क्योंकि इसमें सैन्य सेवा से जुड़े पूर्व कर्मियों की निजी जानकारी के दुरुपयोग की आशंका है। हालांकि, पुलिस अभी यह जांच कर रही है कि बरामद डेटा में वास्तव में कितने अग्निवीरों की जानकारी है और उसमें कौन-कौन से विवरण मौजूद हैं।
डिजिटल उपकरणों से मिला डेटा
जांच के दौरान पुलिस ने किशोर के डिजिटल उपकरणों से डेटा बरामद किया है। इसकी वास्तविकता की पुष्टि के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर अग्निवीरों का आधिकारिक डेटाबेस मांगा गया है।
पुलिस अब तीन प्रमुख बिंदुओं पर जांच कर रही है:
सरकारी पोर्टल की सुरक्षा में सेंध कैसे लगाई गई?
क्या चोरी किया गया डेटा किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचा?
क्या डार्क वेब पर किसी ने इस डेटा को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई?
पुलिस कर रही आगे की जांच
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल किशोर से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि आधिकारिक डेटाबेस से मिलान के बाद ही पता चल सकेगा कि बरामद जानकारी में कितने अग्निवीरों का वास्तविक निजी डेटा शामिल है।
साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि डेटा का इस्तेमाल या बिक्री कहीं और तो नहीं हुई।
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