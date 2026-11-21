जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से 14 साल के एक किशोर को पकड़ा है।

आरोप है कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स की मदद से सरकारी टेस्ट पोर्टल से करीब 4 हजार अग्निवीरों का डेटा हासिल किया और उसे डार्क वेब पर 500 अमेरिकी डॉलर (करीब 42 हजार रुपये) में बेचने का विज्ञापन डाल दिया।

पुलिस अब बरामद डेटा की वास्तविकता और उसके संभावित इस्तेमाल की जांच कर रही है। AI टूल्स से सरकारी पोर्टल में सेंध साइबर अपराध की दुनिया में किशोरों की बढ़ती सक्रियता का यह मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आइएफएसओ यूनिट ने तकनीकी जांच के आधार पर किशोर को फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ से पकड़ा है।

आइएफएसओ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, जिस सरकारी पोर्टल को निशाना बनाया गया, उसे पूर्व अग्निवीरों को दूसरे सरकारी विभागों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया था। यह एक टेस्ट पोर्टल था। आरोप है कि किशोर ने AI टूल्स की मदद से पोर्टल की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाई और उसमें मौजूद जानकारियां डाउनलोड कर लीं। डार्क वेब पर 500 डॉलर में बेचने की पेशकश पुलिस के अनुसार, डेटा हासिल करने के बाद किशोर ने डार्क वेब पर उसकी बिक्री के लिए विज्ञापन डाला। इसमें दावा किया गया कि उसके पास करीब 4 हजार अग्निवीरों का निजी डेटा है।

उसने इस डेटा को 500 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 42 हजार रुपये में बेचने की पेशकश की थी। मामले की गंभीरता इसलिए बढ़ गई है, क्योंकि इसमें सैन्य सेवा से जुड़े पूर्व कर्मियों की निजी जानकारी के दुरुपयोग की आशंका है। हालांकि, पुलिस अभी यह जांच कर रही है कि बरामद डेटा में वास्तव में कितने अग्निवीरों की जानकारी है और उसमें कौन-कौन से विवरण मौजूद हैं।