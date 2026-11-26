दिल्ली के उस्मानपुर पुलिस स्टेशन के पास मुठभेड़, आरोपी अमन गुर्जर घायल, अस्पताल में भर्ती
दिल्ली के नई उस्मानपुर पुलिस स्टेशन के पास यमुना खादर इलाके में पुलिस और आरोपी अमन गुर्जर के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान आरोपी अमन गुर्जर के पैर में गोली लगी और उसे जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया।
HighLights
यमुना खादर में पुलिस और अमन गुर्जर के बीच मुठभेड़।
मुठभेड़ के दौरान आरोपी अमन गुर्जर के पैर में लगी गोली।
घायल अमन गुर्जर को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के नई उस्मानपुर पुलिस स्टेशन के पास यमुना खादर इलाके में मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ उत्तर-पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम और आरोपी अमन गुर्जर के बीच हुई।
मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई। इसके बाद आरोपी को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया।
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