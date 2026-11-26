डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के नई उस्मानपुर पुलिस स्टेशन के पास यमुना खादर इलाके में मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ उत्तर-पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम और आरोपी अमन गुर्जर के बीच हुई।

मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई। इसके बाद आरोपी को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया।

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