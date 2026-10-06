LIVE: आकाशवाणी भवन के बाहर जोरदार हंगामा, राहुल-प्रियंका को किया गया डिटेन; हिरासत में लिए गए कई विपक्षी सांसद
दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन में धरना दे रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को हटा ...और पढ़ें
HighLights
पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को धरने से हटाया।
कांग्रेस नेता चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च करने जा रहे थे।
अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन परिसर में धरना दे रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं हटा दिया है। इससे पहले संसद मार्ग से चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। इसके बाद वह आकाशवाणी भवन के पास धरने पर बैठ गए थे।
इससे पहले पुलिस ने अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन समेत कई सांसदों को हिरासत में लेकर बसों में बिठा लिया था। परिसर के अंदर भी पुलिस अधिकारियों ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य नेताओं से जगह खाली करने को कहा। डीसीपी सचिन शर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और नेताओं को मनाने की कोशिश की।
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi seen in a Delhi Police van after he was detained by Delhi Police. INDIA bloc MPs were staging a protest at Akashvani Bhavan against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. https://t.co/27bticsCaB— ANI (@ANI) October 6, 2026
राहुल गांधी ने हटाए जाने का किया विरोध
राहुल गांधी ने पुलिस की हिरासत और हटाने के प्रयासों का विरोध किया। वे प्रियंका गांधी के साथ आकाशवाणी भवन परिसर में प्रवेश कर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए थे और चुनाव आयोग कार्यालय तक जाने की जिद पर अड़े रहे।
पुलिस के बार-बार हटाने के अनुरोध के बावजूद राहुल गांधी ने इनकार कर दिया और पूछा कि देश में वे कहां बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे लोकतंत्र बचाने के लिए वहां हैं और ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बिना नहीं हटेंगे।