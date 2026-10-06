'शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आड़ में पुलिस पर हमला चिंताजनक', जंतर-मंतर प्रदर्शनकारियों पर कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर से गिरफ्तार किए गए 17 छात्रों और फ्रीलांस पत्रकारों को पटियाला हाउस की मजिस्ट्रेट ने सोमवार रात जमानत दे दी।

हालांकि, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिमेष कुमार ने कहा कि आरोपियों पर लगे आरोप गंभीर हैं और इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ है।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन अधिकार, हमला गंभीर

कोर्ट ने टिप्पणी की कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आड़ में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला करना गंभीर चिंता का विषय है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि सभी आरोपित युवा हैं और आदतन अपराधी नहीं हैं।

पुलिस ने सभी आरोपियों को सोमवार देर रात अदालत के समक्ष पेश कर दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग को ठुकराते हुए चार अलग-अलग आदेश पारित करते हुए सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।