दिल्ली: धारा 163 लागू और 11 मेट्रो स्टेशन बंद﻿, जंतर-मंतर पर CEC के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आज 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के आह्वान को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं और जंतर-मंतर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है।

इसके अलावा इलाके के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही जंतर-मंतर पर BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है।

वहीं, आम आदमी पार्टी और स्टूडेंट यूनियन के विरोध प्रदर्शन की वजह से दिल्ली मेट्रो के 11 स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद रखने का फैसला लिया गया है।

इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा

दिल्ली में अगली सूचना तक इन मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद रहेंगे। हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस, INA, नई दिल्ली और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

बंद रहेंगे ये स्टेशन

जनपथ

पटेल चौक

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट

राजीव चौक

सेवा तीर्थ

मंडी हाउस

लोक कल्याण मार्ग

INA

चावड़ी बाजार

रामकृष्ण आश्रम मार्ग

नई दिल्ली