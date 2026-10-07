CJP को नई दिल्ली में कहीं भी प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं देगी पुलिस, 1,000 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर INDI गठबंधन के नेताओं और सांसदों के जंतर-मंतर की ओर मार्च निकालने के बाद, दिल्ली पुलिस ने फिर स्पष्ट किया है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए कम से कम 10 दिन पहले अनुमति लेनी अनिवार्य है और एक हजार से अधिक लोगों की भीड़ की अनुमति नहीं है।

दिल्ली पुलिस ने यह बात इसलिए कही है क्योंकि गठबंधन के नेता मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर कुछ दिनों से नई दिल्ली जिले में लगातार बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे हैं।

उधर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भी 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने का एलान किया है। बिना अनुमति प्रदर्शन पर पुलिस सख्त पुलिस ने साफ कहा है कि सीजेपी को भी नई दिल्ली जिले में कहीं भी बिना अनुमति के प्रदर्शन करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। जो लोग कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा पुलिस उससे बहुत सख्ती से निपटेगी। पिछली घटना से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए हैं।

सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट डालकर दिल्ली पुलिस को खुलेआम चुनौती दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को अनुमति देने का अधिकार किसने दिया? विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति लेना बेतुका और पुराना विचार है।

सौरभ दास के इस तरह के बयान पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और दिल्ली पुलिस के स्टैंडिंग ऑर्डर में कहा गया है कि नई दिल्ली जिले में प्रदर्शन या धरने के लिए सक्षम प्राधिकारी (डीसीपी) के पास कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।