जागरण संवाददात, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस में तैनात कॉन्स्टेबल पर दहेज की मांग करने और शादी तोड़ने का आरोप लगने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की है।

दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया कि कांस्टेबल के कदाचार को गंभीर माना गया है। इसकी वजह से विभागीय कार्रवाई पूरी होने तक उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

दुल्हन पक्ष ने लगाए गंभीर आरोप

यह घटना हरियाणा के सोनीपत की है, जो 20.11.2026 को हुई थी। दुल्हन पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया था कि आरोपी कॉन्स्टेबल ने दहेज में ब्रेजा कार की मांग की थी, लेकिन उसकी बुकिंग नहीं हो पाने के कारण उन्हें ऑरा कार दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी मंडप तक बारात लाकर दुल्हे पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया।